Konya ve Karaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Konya'nın güneybatısı ile Karaman'ın güneybatı kesimlerinin bugün, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'ın hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bölge genelinde günün az bulutlu ve öğleden sonra parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Konya'nın güneybatısı ile Karaman'ın güneybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

