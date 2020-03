Konyaaltı Belediyesi, çobanlara desteği sürdürüyor

"İnsanlar organik et ve süt besinleri yemek istiyor"

“Mera alanları dünya hayvancılığının kuşkusuz temel yem kaynağını oluşturmakta” diyen Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, "Ne yazık ki günümüzde çobanlığın sürdürülebilirliği sıkıntıya düşmüştür. Otlak alanlarının azlığı, mera alanlarının tahribatı et ve süt üretimini ciddi anlamda düşürmüştür. Konyaaltı Belediyesi ve ilgili kurumlar ile birlikte bu mesleğin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Besi anlamında özellikle ihtiyacımız olan otlak yeri, mera alanı gibi yerlerin kesinlikle yetiştiricinin lehine hazırlanarak sunulması gerekiyor. Bugün şu bir gerçek; insanlar organik et ve süt besinleri yemek istiyor. Özellikle koyun ve keçi yetiştiren insanlar doğal etin, doğal süt üreticilerinin ta kendileridir. Bu anlamda da tüketiciyi korumamız için bu insanlara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bu yönde faaliyetlerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

Toplantı sonunda hayvan üreticileri verdikleri bilgiler nedeniyle teknik heyete teşekkür etti.