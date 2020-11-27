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Konyaaltı Belediyesi’nden hafta sonu mesaisi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.11.2020 10:14 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödeyecek olan vatandaşların mağdur olmamaları adına veznelerinin bu hafta sonu açık olacağını duyurdu.Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’ni son günlere bırakan mükellefler için Konyaaltı Belediyesi’nin tahsilat vezneleri hafta sonu da açık olacak.

Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödeyecek olan vatandaşların mağdur olmamaları adına veznelerinin bu hafta sonu açık olacağını duyurdu.
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’ni son günlere bırakan mükellefler için Konyaaltı Belediyesi’nin tahsilat vezneleri hafta sonu da açık olacak. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2’nci taksit ödemesi 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Konyaaltı Belediyesi vergi borcunu ödemek için son güne kalan vatandaşların mağdur olmaması için 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri, veznedarların görev başında olacağını duyurdu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Son günler olması nedeniyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı veznedarlarımız hafta sonu da hizmet verecek. İsteyen vatandaşlarımız ise web sitemiz üzerinden online olarak ödeme yapabilecek" dedi.
Mali Hizmet Müdürlüğü vezneleri, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

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