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Konyaaltı sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak erkek cesedi bulundu

İHA İHA
12.02.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesetle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Liman Mahallesi Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometrelik alanda yürüttüğü 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi’nde çalışan işçiler, 5 metre açıklarında bir kişinin yarı çıplak halde su üzerinde durduğunu gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine sağlık, sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığı dalgıcı kıyıya yaklaşık kişiyi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 25-30 yaşlarındaki erkek kişiye ait olduğu belirlendi.

Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu ve bileğinde Mustafa kemal Atatürk’ün imzası olduğu bildirildi. Cansız beden, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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