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Konyaaltı’nda sokak hayvanları unutulmadı

12.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Antalya Konyaaltı Belediyesi ekipleri, bölgedeki park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günler dahil olmak üzere düzenli olarak kontrol ediyor.Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilçe sınırlarında farklı noktalarda sokak hayvanları için besleme ve su odakları oluşturdu.

Antalya Konyaaltı Belediyesi ekipleri, bölgedeki park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günler dahil olmak üzere düzenli olarak kontrol ediyor.
Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilçe sınırlarında farklı noktalarda sokak hayvanları için besleme ve su odakları oluşturdu. Park ve bahçelerde bulunan besleme kapları veteriner ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Farklı noktalarda bulunan 50 adet besleme ve su odakları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dahil olmak üzere, her gün mama ve suları değiştiriliyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, can dostu olan sokak hayvanlarına çok önem verdiklerini söyledi. Esen, “Vatandaşlarımız ile koordineli bir şekilde sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak mama ve su odaklarını temizleyerek, yeni mama ve su dolduruyor. Pandemi döneminde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu süreçte bile can dostlarımız için ekiplerimiz çalışıyor. Sadece kedi ve köpek için değil, kuşlar ve kirpiler için de hayat kurtarıcı olan su ve mamayı sokak canlarımızdan eksik etmeyelim” dedi.

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