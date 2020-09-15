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Konyaaltı’ndan Sarısu’ya yeni yol

ANTALYA HABERLERİ  | 15.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, Sarısu Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan 122’nci sokağın yolunu açarak, asfalt döktü.Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarısu Mahallesi’nde yeni yol açtı.

Konyaaltı Belediyesi, Sarısu Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan 122’nci sokağın yolunu açarak, asfalt döktü.
Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarısu Mahallesi’nde yeni yol açtı. Ekipler, 122’nci sokak üzerinde imar planlarında yol olarak gözüken sokağı genişleterek, yolun açılmasını sağladı. Antalya Su ve Atık Tesisleri’nin önünde geçen yolun altyapısı tamamlandı. Altyapının tamamlamasıyla birlikte 122’nci sokak sathi asfalt ile kaplanarak, vatandaşların kullanımına açıldı. Fen İşleri ekipleri, Sarısu Mahallesi 167 sokak üzerinde de iyileştirme gerçekleştirerek, sathi asfalt döktü.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye ekiplerinin yolların yenilenmesi, bakımları ve asfaltlama işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Esen, “Sarısu Mahallemizde bir kilometre yeni yol açtık. Yol asfaltlanarak yurttaşların kullanımına açıldı. Kırsal mahallelerimiz ve şehir merkezimizde sathi asfalt çalışmalarını büyük bir hızla gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz son dönemde 6 bin metrekare sathi asfalt döktü. Konyaaltı’nda yollarımızı, vatandaşlarımızın rahat ve güvenli kullanması için düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

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