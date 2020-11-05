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Konyaaltı’nın Çandır Fasulyesi hazır

ANTALYA HABERLERİ  | 05.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, üretimi teşvik etmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasadını gerçekleştirdi.Hem bölge çiftçisini teşvik etmek, hem de Antalya’nın bir değeri olan Çandır fasulyesini ülke geneline duyurmak amacıyla yapılan üretimin son safhasına gelindi.

Konyaaltı Belediyesi, üretimi teşvik etmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasadını gerçekleştirdi.
Hem bölge çiftçisini teşvik etmek, hem de Antalya’nın bir değeri olan Çandır fasulyesini ülke geneline duyurmak amacıyla yapılan üretimin son safhasına gelindi. Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan tarlada yetiştirilen Çandır fasulyesinin hasadını yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kökleriyle topraktan koparılan fasulyeler, kurutulmaya bırakıldı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede üretilen Çandır fasulyesinin, lezzet ve besin değeri açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Esen, “Kuru fasulyenin önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır fasulyesi ülkemizde yok olma noktasına gelmişti. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda Çandır fasulyesi üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 5 aylık çabanın ardından ürünümüzü hasat ettik. Verimli bir üretim yılı oldu. Elde ettiğimiz fasulyeyi gıda paketlerinin içinde halkımıza dağıtacağız” diye konuştu.

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