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Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında

16.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında

Konya'da uyuşturucu meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, silahla 1 kişinin öldürülmesi 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali K, Yunus K, Bektaş K. ile tutuksuz sanıklar K.K, K.K, B.K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Ali K, daha önce verdiği ifadeleri değiştirerek uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü.

Olay günü sabah saatlerinde uyuşturucu satın aldığını aktaran Ali K, şöyle konuştu:

"Eve döndükten sonra tekrar uyuşturucu almak için çıktım. Uyuşturucu aldığım Rıza R'den borç karşılığında uyuşturucu istedim ama vermedi. Israr edince küfür edip, beni kovdu. Rıza'nın yanında ağabeyi Şahin, Haydar, maktul Ramazan Topbaş ve bir kişi vardı. Üzerime yürüyüp beni kovdular. Evimize giderken ağabeyim Yunus'un evine uğradım, ona ait tüfeği aldım. Ardından evimizin önüne gittim. Burada biraz oturduktan sonra Rıza arabasıyla geldi. Arabasının camından tabancayla bana ateş etti. Yanında yine aynı kişiler vardı. Kurşunlar bana isabet etmedi. Olayı anne ve babama anlatınca hep birlikte arayı bulmak için Rıza R'nin evine gittik."

Ali K, giderken araca tüfeği de koyduğunu belirterek, "Ben arabada kaldım ama annem ve babam Rıza ile konuşmaya gitti. Evin önünde Rıza babama küfür etti. Tüfekle ateş ederek babamı ayağından yaraladı. Rıza'nın ağabeyi Şahin de tabancayla ateş etti. Bunları görünce araçtaki tüfeği alıp, yanlarına gittim. Tüfeğimi görünce Rıza, Şahin ve yanlarında bulunan maktul Ramazan ile bir kişi av tüfekleriyle bana ateş etmeye başladı. Yaklaşık 5-6 metre mesafeden ateş ettim. Maktulün yere düştüğünü gördüm. Diğer kişilerse kaçtı. Ağabeyim ve diğer sanık Bektaş olay yerinde yoktu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, 4 Eylül 2021'de K.K, oğulları Ali K. ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş (35) arasında tartışma çıkmış, silahla vurulan Topbaş hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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