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  4. Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

31.08.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta borç meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada yaralanan Selman Özbey (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kiralık araçla olay yerinden kaçtığı tespit edilen A.Ç, A.K.U, H.E. ve N.U'yu operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç, N.U. ve A.K.U. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Konya kavga silah

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