Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz sigara üretilen ve kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.
Aramalarda, 1 milyon 539 bin kaçak makaron, 585 kilogram bandrolsüz tütün, 158 bin 200 doldurulmuş sigara, 3 bin 398 sökülmüş TAPDK bandrolü ve 2 bin 652 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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