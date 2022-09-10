Konya'da 10. Geleneksel Bisiklet Festivali başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Bisiklet Festivali'nde, bisikletçiler Beyşehir Gölü etrafında iki günde 165 kilometre pedal çevirecek.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından Belediye, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve Selçuklu Mermer'in katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bisikletçiler, festival meydanında toplandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, her yıl düzenlenen festivalin hem ilçenin tanıtımı hem de bisiklet sporu için önemli olduğunu belirterek, organizasyonu başlattı.

Bisiklet tutkunları, bir süre meydanda pedal çevirdikten sonra ilçe merkezinden çıkış yaparak iki gün sürecek tura başladı.

Festivalin ilk gününde Beyşehir, Kıreli, Fele, Yassıbel, Karayaka, Çeltek, Armutlu, Gedikli güzergahında pedal çevirecek bisikletçiler, geceyi ise Kızıl Kilise Kamp Alanı'nda çadırlarda geçirecek.

Katılımcılar, yarın kamp alanından hareket ederek Gölyaka, Gölkonak, Yenişarbademli, Kurucuova, Yeşildağ güzergahı ile Karaburun Plajı'nın ardından yeniden ilçe merkezine gelecek.

Festivalde, Türkiye'nin 8 ili ile Belçika ve Çin'den gelen bisikletçiler yer alıyor.

