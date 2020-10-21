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Konya'da 14 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü

KONYA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

Konya'da 14 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklanan Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta çalıştığı terzi dükkanına giden Vail El-Mansur (14) dün tartıştığı kişilerle karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine El-Mansur, karşı gruptaki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sırtından bıçaklandı.

Zanlıların kaçmasının ardından El-Mansur, biraz yürüdükten sonra aynı sokakta bir büfenin önünde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan El-Mansur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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