Konya’da 15 Temmuz kahramanları anıldı

15 Temmuz 2016’da terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine Türk milletinin kahramanca karşı koyuşunun dördüncü yıldönümünde Alaaddin Tepesi Sultanlar Türbesi yanında düzenlenen programla vatan için canını veren şehitlerimiz anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimini ve darbeye karşı Türk milletinin kahramanca karşı duruşunun dördüncü yıldönümünde korona virüs salgını nedeniyle Konya’da şehit aileleri, gaziler ve davetlilerin sınırlı katılımı ile anma programı düzenlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Alaaddin Tepesi’nde bulunan Sultanlar Türbesi avlusunda yapılan program Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının konseri ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yaptığı konuşma izlendi.

"Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir"

“Allah’ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit olan 251 insanımıza Mevla’dan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleye katılanların hiçbirinin asla unutulmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz’u anlamak için, bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir. 15 Temmuz’u anlamak için, Malazgirt’ten beri vatanımızın her karış toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmek gerekir. 15 Temmuz’u anlamak için, Ayasofya’nın yeniden ibatede açılması vesilesiyle bir kez daha hayırla yad ettiğimiz İstanbul’un fethinin manasına vakıf olmak gerekir. 15 Temmuz’u anlamak için, Çanakkale’den Kut’ül Amare’ye, İstiklal Harbimizden Kıbrıs Çıkarması’na, terörle mücadelemize kadar yaşadığımız nice badireleri gözlerimizin önünden geçirmemiz gerekir. 15 Temmuz’u anlamak için, darbecilerin başarılı olmaları halinde ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini kavramak gerekir. 15 Temmuz’u anlamak için, milletimize diz çöktürme, devletimizi ele geçirme, ülkemizi parçalama gayretlerinin gerisindeki sinsi projeyi görmek gerekir. Milletimiz eşsiz irfanıyla darbenin ilk saatlerinden itibaren işte tüm bu gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimden, her meşrepten insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bin yıldır hep süre geldiği gibi, bugün de yerin üstündeki yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye’nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Milletimizin her bir ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır” diye konuştu.