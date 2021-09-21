Konya'da 15 yıl önceki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil, maktul Necati Keleş'in anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bilici savunmasında, eski eşi Necati Keleş'in ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Bilici, "Olayla ilgili bir ilgim yok, ben suçsuzum. Olayı Kadir Bakır yapmıştır. Ben sorduğumda da kazayla olduğunu söylemiştir. Şu anda suçu kardeşim Mustafa Yeşil ve benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yeşil de daha önce verdiği ifadeleri baskı altında verdiğini iddia ederek suçlamaları reddetti, olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Sanık Kadir Bakır ise hiçbir zaman verdiği ifadeleri değiştirmediğine dikkati çekerek, "Benim maktulü öldürmek için hiçbir gerekçem yoktur. Kendisini tanımam, hiçbir husumetim, düşmanlığım da yoktur. Olaydan önce birileri benim annemi ve kardeşimi öldürmüştü. Ben çocuklarımı düşünerek onlara bile bir şey yapmamışken Necati Keleş'i, tanımadığım birini neden öldüreyim? Olay günü sadece beni tehdit ettikleri için onlarla beraber oldum. Daha sonra da beni tehdit ettiler. Bu nedenle ihbarda bulunamadım." beyanlarında bulundu.

Kadir Bakır'ın avukatı da cinayetin sanıklar Bilici ve Yeşil tarafından işlendiğini, müvekkilinin olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Müşteki avukatı ise sanıkların çelişkili beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, sanıkların en ağır şekilde "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bilici'ye "eşi tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer sanıklar Yeşil ve Bakır'a da "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından 8 Ocak 2020'de gözaltına alınan Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sebahat Bilici, polisteki ifadesinde, ikinci evliliğini Necati Keleş ile 2004'te yaptığını, evlendikten sonra aralarında geçimsizliğin başladığını ve maktulün sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

Bunun üzerine boşanma davası açtığını ve Keleş ile ayrı yaşamaya başladıklarını anlatan Bilici, "Olay günü Konya'da buluşup Çumra'da oturduğumuz eve gittik. Necati benden evlendiğimizde üzerime geçirdiği ev, arsa gibi gayrimenkulleri geri istedi. Bunun üzerine tartıştık. Çalıştığım dişçiden aldığım uyutucu ilacı Necati'ye yaptığım kahvenin içine döktüm. Uyuduktan sonra ilk eşimin yeğeni Kadir ile kardeşim Mustafa'yı eve çağırdım. Ardından kablo ile boğarak öldürdükten sonra cesedi çuvala koyup, Kadir'in kamyonuyla Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürerek gömdük." ifadesini kullanmıştı.

