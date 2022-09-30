Konya'da 17 yaşındaki engelli genç evinde ölü bulundu

KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bedensel engelli genç, evinde ölü bulundu.

Karapınar Mahallesi'nde 17 yaşındaki bedensel engelli Seyithan Güneş, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş'in öldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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