YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor

Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor

29.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa T, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Okul servisinin sürücüsü Mustafa T, olay günü süratli olmamasına rağmen hava koşulları nedeniyle aracının kaydığını iddia ederek, beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Engin D, "Kaza anını az çok hatırlıyordum. İlgili araçta öğrenciydim. Olay anında serviste uyuduğum için kazayı ve anlık yol durumunu görmedim ama kış ayları olduğu için yollar kötüydü, buzlanma vardı." diye konuştu.

İddia makamı daha önce dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden kazadaki kusur oranına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, iddia makamının taleplerini kabul ederek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya merkezinden Cihanbeyli'ye öğrenci taşıyan otobüs 6 Ocak 2017'de ilçe terminali karşısında devrilmiş, lise öğrencileri Burak Demirci ile Ayşenur Okuş hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da 926 kilogram sahte deterjan ele geçirildiKonya'da 926 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Kocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandıKocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya Cihanbeyli kaza öğrenci servisi

Konya Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:37
Öğle
12:46
İkindi
16:07
Akşam
18:45
Yatsı
20:00
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.