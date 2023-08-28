YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

28.08.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Karapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 yaralandı.

Kaza, Karapınar Konya karayolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar yönüne giden F.K. idaresindeki 51 AAE 791 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.M. idaresindeki 42 ABR 095 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücülerinden F.K. ile aracında bulunan H.K., M.A., N.K., K.N.K., M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü M.M. ile araçta yolcu olarak M.A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine ve Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman’da akrabalar arasında kavga: 1 ölüKaraman’da akrabalar arasında kavga: 1 ölü
Erzurum’da 30 Ağustos provasıErzurum’da 30 Ağustos provası
Çatı katında çıkan yangın söndürüldüÇatı katında çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:09
Öğle
12:57
İkindi
16:37
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazartesi

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Yönet eczanesi
Sarayonu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Cennet eczanesi
Altinekin
Köseoğlu ferah eczanesi
Guneysinir
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.