Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Galip Taşkale idaresindeki 42 AFV 295 plakalı kamyonet, Ahmet Baran Caddesi'nde Mustafa Çifçi yönetimindeki 42 M 1015 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada Şükrü Kılınç’ın kullandığı 06 CDL 405 hafif ticari araç da Taşkale idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri Taşkale, Çifçi ve Kılınç ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şahin Karaoğlan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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