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Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

13.09.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir iş yerinde 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine düzenlenen operasyonda, birçok markaya ait satışa hazır 3 bin 933 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Deterjanı ürettiği öne sürülen bir şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

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