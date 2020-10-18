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Konya'da 3 mağara koruma altına alındı

ANKARA HABERLERİ  | 18.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koruma altına aldığı ve büyük bir galeriye sahip olan Güneysınır Mağarası'na, sadece profesyonel kişiler 130 metrelik dikey bir inişten geçerek ulaşabiliyor - Derebucak ilçesindeki Körükini ve Suluin mağaralarında ise su samurlarının yaşadığı tespit edildi

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya'da yürütülen çalışmalar sonucunda pek çok canlıya yaşam alanı oluşturduğu belirlenen 3 mağarayı "tabiat varlığı" olarak tescil edilerek koruma altına aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmalarla, Türkiye'deki doğal mağaraların jeolojik ve ekolojik özellikleri tespit ediliyor, mağara ekoturizminin potansiyeli artıyor.

Turizme açık olup ziyaret edilebilen Karabük Mencilis, Trabzon Çal, Gümüşhane Karaca, Mersin Taşkuyu gibi mağaralar, jeolojik özellikleri bakımından "dünyada nadir görünen mağaralar" arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Türkiye'de farklı statüler altında korunan ya da henüz koruma altına alınmamış, özellikleri pek fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor.

Bakanlık, bu yıl 13 ildeki 62 mağarada araştırma çalışması yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda Konya'daki Güneysınır, Körükini ve Suluin mağaraları "tabiat varlığı" olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Araştırmalar, bu üç mağaranın çok farklı yapıya sahip olduğunu ve pek çok canlıya yaşam alanı oluşturduğunu gösterdi.

- Güneysınır Mağarası'nda tür tayin çalışmaları devam eden omurgasız canlılar keşfedildi

Güneysınır ilçesindeki Güneysınır (Güvercinlik) Mağarası'na 130 metrelik dikey bir inişten geçerek ulaşılıyor. Sadece profesyonel kişilerin iniş yapabileceği mağarada, çok büyük bir galeri bulunuyor.

Mağarada yeni tür olma ihtimali yüksek olan ve tür tayin çalışmaları devam eden omurgasız canlılar da keşfedildi.

Bakanlıkça "tabiat varlığı" olarak koruma altına alınan ve araştırmaların devam ettiği Derebucak ilçesindeki Körükini ve Suluin mağaralarında, su samurlarının yaşadığı tespit edildi.

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