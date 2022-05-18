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Konya'da "3. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi" yapıldı

18.05.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da "3. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi" yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinin 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konya'da 3. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi gerçekleştirildi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Kongre Merkezi'ndeki kongre, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Yüksek Din Eğitimi Programları Kalite Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEKAD), Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı.

DEKAD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turanalp, din eğitimi alanında çalışan akademisyenler ile lisansüstü düzeydeki öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen kongrede katılımcıların portföyündeki çalışmaları görme fırsatını elde edecekleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz ise vakıf olarak bu tür organizasyonlarda paydaş olmaktan onur duyduklarını ifade ederek, kongrede emeği geçen ve kongreye katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Yusuf Akbaş da 21. yüzyıl öğrencilerini yakalamak için çalışmalar başlattıklarını, çalışmanın sonuçlarını yakın zamanda gerekli mercilerle paylaşacaklarını kaydetti.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, kongre boyunca, 28 oturumda 106 bildiri sunulacağını, kongrenin din öğretimi alanına önemli katkılar sunacağını bildirdi.

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