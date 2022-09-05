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Konya'da 330 bin makaron ele geçirildi

05.09.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 330 bin makaron ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesinde sigara yapımında kullanılan 330 bin makarona el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erler Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Polis, araçta yaptığı aramada sigara imalatında kullanılan 330 bin makaron ele geçirdi.

Kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaçakçılık makaron

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