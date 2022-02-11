Konya'da 6 hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte gerçekleşen hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması suçlarıyla ilgili S.M'yi (19) Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde yakaladı. S.M'nin 6 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Şüphelinin çaldığı eşyaları sattığı tespit edilen S.K. (21) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.M. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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