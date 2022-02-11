YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da 6 hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'da 6 hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

11.02.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 6 hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte gerçekleşen hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması suçlarıyla ilgili S.M'yi (19) Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde yakaladı. S.M'nin 6 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Şüphelinin çaldığı eşyaları sattığı tespit edilen S.K. (21) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.M. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızlarını kaybettikleri hastalığı taşıyan 3 çocukları için mücadele veriyorlarKızlarını kaybettikleri hastalığı taşıyan 3 çocukları için mücadele veriyorlar
Giresunspor-Fenerbahçe maçında stada, ev sahibi takımın renkleri harici formayla girilemeyecekGiresunspor-Fenerbahçe maçında stada, ev sahibi takımın renkleri harici formayla girilemeyecek
Köprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıKöprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:38
Öğle
13:09
İkindi
16:04
Akşam
18:31
Yatsı
19:47
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.