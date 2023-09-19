YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılamaya devam edildi

Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılamaya devam edildi

19.09.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi taraflar arasında yaşanan kavgaya ilişkin mahkeme kararının bozulması üzerine, 9 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Keleş ile taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

Müşteki avukatları, sanıklar hakkında tutukluluk kararı verilmesi, olay yerinde yeniden keşif yapılması talebinde bulundu.

Müşteki avukatı Atilla Kart, söz konusu olay ile 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin dosyaların birleştirilmesi gerektiğini savundu.

Sanık avukatları ise taleplerin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek, olaya ilişkin talep edilen bir adli tıp raporunun dosyaya henüz ulaşmaması nedeniyle dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

Sanıklardan 8'ine, 2 yıl 9 ay ile 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada, diğer sanığa verilen 1 yıl 1 ay 3 günlük hapis cezası ise ertelenmişti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

Müşteki avukatları karara itirazda bulunmuş, dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesince incelenerek verilen karar bozulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da Gaziler Günü kutlandıYalova’da Gaziler Günü kutlandı
Şanlıurfa’da 3 doktora darpŞanlıurfa’da 3 doktora darp
Ardahan’da uyuşturucu operasyonuArdahan’da uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya dava

Konya Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
12:49
İkindi
16:17
Akşam
19:01
Yatsı
20:17

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Erden eczanesi
Eregli
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Emin eczanesi
Selcuklu
Birlik eczanesi
Emirgazi
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.