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Konya'da 7. Uluslararası Hemşirelik Kongresi başladı

23.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 7. Uluslararası Hemşirelik Kongresi başladı

Konya'da 7. Uluslararası Hemşirelik Kongresi başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi düzenleniyor.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuklu Belediyesi'nin katkılarıyla üniversite konferans salonunda yapılan kongrede, sağlık alanındaki hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek için her zaman daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hemşirelerin birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hasta bakımının bilimsel yöntemlerle sağlanmasında görevini özveriyle yerine getirdiğini anlatan Zorlu, " 'Önce insan' diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş bir meslek grubudur. Bu nedenle değişime uyum sağlama sorumlulukları vardır. Bu kapsamda kongreler bilimsel bilginin paylaşıldığı meslek gruplarını bir araya getiren güzel fırsatlardır. Bu kongrenin katılımcılara hem akademik hem de sosyal açıdan katkıda bulunacağını umut ediyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program, oturumlarla devam etti.

Programın açılışına, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, akademisyenler, hemşire ve davetliler katıldı.

Kongre, 25 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire kongre

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