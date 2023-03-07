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Konya'da 78 yaşındaki kadından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ev bağışı

07.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde 78 yaşındaki Menekşe Uğurel, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) ev bağışında bulundu.

Madalya ve berat belgesi Ereğli Kaymakamlığında verilen Uğurel, gazetecilere, evladı olmadığını ama askere ve polise karşı Allah'ın kendisine bir sevgi verdiği söyledi.

Allah'a orduya daha fazlasını vermesi için dua ettiğini aktaran Uğurel, "Biz zengin değiliz ama gönlümüz zengin, kalbimiz zengin. Biz devletimize, milletimize bunu sunmuşuz. Akrabalarım da bağışa çok sevindi." dedi.

Vakfın Genel Müdürü Emekli Sadık Piyade ise vakfın bağışlarla kurulduğunu belirterek, "Sağ olsun, milletimizin gönlü zengin. Buraya geliş nedenimiz, bize ev bağışı yapan Menekşe Uğurel'i görmek, onu tanımak ve madalyasını takdim etmek. O gururu beraber yaşamak için buradayım." ifadesini kullandı.

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