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Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti

KONYA HABERLERİ  | 17.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti

Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Altuner (87), Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde eşi Fatma Altuner (66) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Altuner, tabancayla Fatma Altuner'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olaya şahit olan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürekli tartıştıkları öğrenilen yaşlı çiftin cenazeleri, incelemenin ardından morga gönderildi.

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