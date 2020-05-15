YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi

Konya'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi

KONYA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Konya'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi

Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarından itibaren cadde, sokak ve açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele tedbirleri kapsamında, yarından itibaren market ve pazar gibi insanların toplu halde bulunabileceği yerlerin dışında cadde ve sokaklarda da maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskine, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile il merkezi ve tüm ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına karar verilmiştir. Gelinen noktada koronavirüs ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacı ile il genelinde tüm vatandaşlarımızın 16 Mayıs 2020 tarihinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir."

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Konya Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:33
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
20:00
Yatsı
21:31

Konya Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Yaren Eczanesi
Karatay
Avçil Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Esentepe Eczanesi
Selcuklu
Küçüksarı Eczanesi
Selcuklu
Türkmen Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tamir etmek istediği traktör üzerinden geçen kişi can verdi

Tamir etmek istediği traktör üzerinden geçen kişi can verdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.