YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıkların yargılanması sürüyor

Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıkların yargılanması sürüyor

18.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıkların yargılanması sürüyor

Konya Adliyesi'nin önünde tartıştıkları avukatı tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Ö, saldırıya uğrayan avukat Abdulkadir İnci ve taraf avukatları katıldı, diğer tutuklu sanık İsmail E. ise sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

Duruşmada söz verilen İnci, önceki beyanlarını yineleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık olarak dinlenen N.D. ise sanıkların olay günü adliyenin karşısında bulunan, garson olarak çalıştığı simitçiye gelip sipariş verdiklerini söyledi.

Daha sonra lavaboya kalkan sanıklardan birinin belinde bir kabarıklık gördüğünü dile getiren N.D, iş yerinde yaşadıkları hırsızlık olayları nedeniyle sanığa belindekinin ne olduğunu sorduğunu anlattı.

N.D, saldırıya uğrayan İnci'nin de sanıkların yanına geldiğini ve birlikte oturduklarını iddia ederek, "Yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra birlikte kalkıp gittiler. Çok geçmeden adliyenin giriş kısmında silah sesleri duydum ve kaçan 2 kişiyi gördüm. Kaçanların yüzlerini göremedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Avukat Abdulkadir İnci (42), 7 Ekim 2021'de merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile yaşadığı tartışmanın ardından otomobiline binerek adliyeye doğru yola çıkmış, bu sırada tartıştığı İsmail E. ile Kadir Ö. de aynı otomobile binmişti. Tartışmanın araçta da devam etmesi üzerine İsmail E, Konya Adliyesi'nin önünde avukat İnci'yi tabancayla bacağından vurmuş, araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğuAntalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Bartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı kurtarıldıBartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:35
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:18
Yatsı
21:53
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.