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Konya'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

23.12.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Konya'nın Karatay ilçesinde evlerinin önünde çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında "haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Aslan, müşteki Veli Aslan, tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen Mustafa Y. olay günü evinde olduğu sırada dışarıdan bağrışma sesleri duyduğunu, evinin balkonundan aşağı baktığında maktulün yerde yattığını gördüğünü anlattı.

Mustafa Y. bu sırada yerde yatan maktulün başındaki sanığın da hakaretler ederek bağırdığını belirtti.

Sanık Uğur Aslan ise tanığın yalan söylediğini öne sürerek, "Abimle yukarıda tartıştık, bana küfür etti. Bu dosyanın öldürme değil yaralama olması gerekir." şeklinde savunma yaptı.

İddia makamının mütalaasında, "Sanık ve ağabeyi olan maktul arasında olay günü tartışma çıktığı, sanığın, maktulü 13 bıçak darbesi vurmak suretiyle öldürdüğü anlaşılmıştır. Sanığın 13 bıçak darbesinin, tek başına 'canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle öldürme' nedeni olmadığı, sanık hakkında haksız tahrik maddesinin uygulanması gerektiği belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mütalaada, sanık Aslan'ın "haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta 5 Mayıs'ta Uğur Aslan, (19) tartıştığı ağabeyi Rahim Aslan'ı (35) bıçakla yaralamıştı. Ağabey Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanan Uğur Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hakkında "üst soyu kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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