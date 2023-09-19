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Konya'da "Ahilik Haftası" törenle kutlandı

19.09.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında kent merkezinde ahi yürüyüşü düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde Alaeddin Bulvarı'nda başlayan yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya Milletvekili Hakan Özer, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, birliğe bağlı oda başkanları, merkez ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş kortejini Hükümet Meydanı'nda Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul karşıladı.

Kortej yürüyüşü Bedestan Çarşısı Kapı Camisi Meydanı'nda sona erdi.

Burada düzenlenen törende ise ustasının yanında meslekte yetişen gencin, kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şed kuşanma tiyatral gösterisi" sunuldu.

Konuşmalarının ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan, ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaket verdi.

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