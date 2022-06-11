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Konya'da "Anılar" tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

11.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da "Anılar" tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Konya'da ressam Esra Bora'nın "Anılar" adlı tezhip sergisi sanatseverleri bekliyor.

Bora, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiyle ilgili gazetecilere, yaklaşık 22 yıldır sanatla içi içe olduğunu, mesleğini aşkla sürdürdüğünü söyledi.

Sanatını insanlara ulaştırmak için faklı illerde sergi düzenlemeye devam edeceğini ifade eden Bora, şunları kaydetti:

"Tezhip çok kuralları olan bir sanat olmasına rağmen, bu alanda kendi tarzımı geliştirerek sanatseverlerin beğenisine sundum. Bunu sanatın aslına sadık kalarak ama 'ben' olarak yaptım. Konya'nın sonsuz tarihi, coğrafyası ve mozaiği beni her zaman etkiler. Konya'da sergi düzenlemekten mutluyum."

"Anılar" sergisi, 19 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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