Konya'da apartmandan bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı

Konya'da apartmandan bebek arabası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesindeki bir apartmandan bebek arabası ve ayakkabı çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan Mert T. (21) olduğunu belirledi.

Kısa sürede gözaltına alınan şüphelinin, silahlı tehdit suçundan da arandığı, uyuşturucu satın alabilmek için apartmanlardan hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan bebek arabası ise sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, apartmana giren şüphelinin, bebek arabasını alarak dışarıya çıkması yer alıyor.

