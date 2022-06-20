YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

20.06.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

Konya'da araçlarında 22 kilo 500 gram eroin ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişteki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda, otomobillerin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 44 parça halinde 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor'un 100. yıl kutlamaları Haluk Levent konseriyle son bulduKonyaspor'un 100. yıl kutlamaları Haluk Levent konseriyle son buldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliğiIsparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği
Anahtar Kelimeler:
polis Konya

Konya Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:21
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.