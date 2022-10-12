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Konya'da aralarında hükümlülerin de bulunduğu 123 firari yakalandı

12.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da aralarında hükümlülerin de bulunduğu 123 firari yakalandı

Konya'da farklı suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 123 kişiden 77'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, "hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler ile aranan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde operasyon düzenlendi.

Kentte 126 ekipte 250 polisin katılımıyla, belirlenen adreslerde 77'si firari hükümlü olmak üzere 123 kişi yakalandı.

Firari hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 46 kişinin ise işlemleri sürüyor.

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