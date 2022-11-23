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Konya’da aranan 79 şahıs polisin operasyonlarıyla yakalandı

23.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma ve gasp gibi birçok suçtan aranması olan 79 kişi polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma ve gasp gibi birçok suçtan aranması olan 79 şahsın peşine düştü. Polis ekipleri, şahısların gizlendikleri adresleri tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. tespit edilen adresinde yakalandı. Konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. de polis ekipleri tarafından gizlendiği adreste yakalandı. Yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan M.B. ve hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplamda 79 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 24 kişi cezaevine gönderilirken, 55 kişi de adli makamlara teslim edildi. Cezaevine teslim edilen 24 kişinin toplam 141 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı.

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