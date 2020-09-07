Konya'da arkadaşını tüfekle öldüren kişi tutuklandı

- Vurduktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yapmış

Emniyete götürülen zanlının, "Yunus Emre, eroinin de etkisiyle, kendisini ne kadar sevdiğimi sordu. Ben de çok sevdiğimi söyleyince, aramızda hangimizin daha çok sevdiği konusunda tartışma çıktı. Bana 'beni çok sevdiğini ispatla o zaman' dedi. Bunun üzerine aracın arkasındaki silahı alıp ateşledim. Yunus Emre kanlar içerisinde kaldı. Bir süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Ardından çevredekilerden ambulans çağırmaları için yardım istedim. Gelen ambulansın siren seslerini duyunca olay yerinden kaçtım. Pişmanım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

