Konya'da asfalt şantiyesinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı

Konya'da asfalt şantiyesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı.
Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonrası şantiyede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan biri ağır 2 işçi, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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