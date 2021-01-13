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Konya'da av tüfeğiyle kayınpederini ağır yaralayıp bir akrabasını öldüren zanlı yakalandı

13.01.2021 18:38 | Son Güncelleme:
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Konya'da av tüfeğiyle kayınpederini ağır yaralayıp bir akrabasını öldüren zanlı yakalandı

Konya'da av tüfeğiyle kayınpederini ağır yaralayıp bir akrabasını da öldüren zanlı gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanına gelen Şenol Y. (39), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mustafa Arslan (35) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol Y, av tüfeğiyle Arslan'ı vurarak dükkana ait kamyonetle olay yerinden kaçtı.

Ardından Erkanlı Sokak'taki oto sanayi sitesinde, kayınpederi Bekir Dağdeviren'e (68) ait dükkana giden Şenol Y. (39), kayınpederini de aynı silahla vurdu.

Olayın ardından buradan da kaçmaya çalışan Şenol Y'yi çevredeki esnaf yakalayarak polise teslim etti.

Silahlı kavganın ardından yaralanan Arslan, olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Dağdeviren Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Arslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Zanlı polis ekiplerince emniyete götürüldü.

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