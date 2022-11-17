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  4. Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor

17.11.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müşteki Çetin Dedeoğulları'nın avukatı Atilla Kart, diğer sanıkların da tutuklanmasını ve sanık Altun'un eşinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Kart, "Altun'un suçu işlemedeki tutumlarının, kişiliğinin uzman bir heyet tarafından incelenmesini talep ediyoruz. Cinayet, profesyonel bir kurguyla ve bir ekip çalışması içinde planlanmış ve yapılmıştır. Sanık ilk ifadesinde 'Biz onları vurmasak onlar bizi vuracaktı' demiştir. Buradaki 'biz' ifadesi cinayetlerin sadece sanık tarafından gerçekleştirilmediğinin açıkça kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanığın eşinin ve son görüştüğü kişilerin tanık olarak dinlenmesini istedi, sanığın eşinin olaydan haberdar olabileceğini savundu.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Ebru Akkal da davada karar aşamasına geçilmesi için erken olduğunu, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, katılan avukatlarının beyanlarının ardından, duruşmayı öğleden sonraya erteledi.

OLAY

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

İddianamede, Altun hakkında öldürme olayına ilişkin "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunulmuştu.

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