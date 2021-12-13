YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına yarın başlanıyor

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına yarın başlanıyor

13.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına yarın başlanıyor

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili davanın görülmesine yarın başlanacak.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin dava, yarın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Saat 09.00'da başlayacak duruşmada tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun ile tutuksuz sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Dava nedeniyle adliyede güvenlik önlemlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin de önlemler alınacak.

- Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Cinayet zanlısı Mehmet Altun, 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Altun hakkında, öldürme olayına ilişkin, "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş, Veli Keleş, Ali Keleş, Ayşe Keleş ve Ali Keleş'in ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
İstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyorİstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:50
Öğle
12:49
İkindi
15:18
Akşam
17:38
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Hakan Eczanesi
Karatay
Aydan Eczanesi
Selcuklu
Demirci Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Ekici Eczanesi
Selcuklu
Vitamin Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.