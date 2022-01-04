Konya'da balık halinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin dava

Konya'da balık halinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Adliye Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Yaprak, Abdurrahman Yaprak, Uğur Hamarat, Hakkı Yaprak, Faruk Gönül ile tutuksuz yargılanan sanıklar Bekir Kaya, Hakan Kahraman, Ziya Korkmaz, Emrullah Aydınlı, Veli Şaşmaz, Coşkun Büyükırmak, Nizamettin Öztürk, Ertuğrul Erdoğan ve taraf avukatları katıldı.

Bekir Kaya savunmasında, olayın yaşandığı gün balık haline gittiğini anlatarak, "Yusuf Şimşek'i yanıma çağırdığım doğrudur. Ancak kendisinden haraç istemedim. Alacağım vardı ve onu ödeyip ödemeyeceğini sordum. Yusuf da benden ayakkabı dükkanımı kendisine satmamı istedi. Ben önceki borcu almadan böyle bir işe girişemeyeceğimi söyledim." ifadesini kullandı.

Kaya, Levent K'nın da kendisine Mustafa Yaprak'ın hale gelmesini istemediğini söylemesi üzerine bu kişiyi arayıp ertesi gün onunla buluştuğunu belirterek, "Bekir, gelmesen iyi olur.' dedi ama gülerek söylediği için ben bunu bir tehdit olarak algılamadım. Ertesi cuma da balık haline balık almaya gittim. Mustafa Yaprak'ın dükkanının önünden geçmek istemediğim için hale arkadan girdim. Balıkçıya gidince silah sesleri duydum. Yanımdaki Ziya Korkmaz ile dolaba girdim. İçeri, elinde silahla Hakan Kahraman girdi. Elindeki silahı bırakmasını söyleyince 'ağabey, buraya da gelirler belki.' dedi. Ardından silahı oradaki çöp kovasının üzerine bıraktı." şeklinde savunma yaptı.

Halde esnaftan haraç istediğine dair suçlamaları kabul etmeyen Kaya, çatışma boyunca dolaptan hiç çıkmadığını savundu.

Sanık Abdurrahman Yaprak'ın avukatı Cengiz Erkoyuncu, çatışmaya karışmadığını öne süren sanık Bekir Kaya'ya elindeki bulunan barut izlerini sordu.

Kaya, "Hakan'ın elindeki silahı ben sol elimle alıp çöp kovasının üzerine koymuştum. Barut izleri o yüzden bulaşmış olabilir." cevabını verdi.

Sanık Hakan Kahraman da hakkındaki suçlamaları reddederek, özel meselelerinden dolayı haldeki dükkanına gittiğini savundu.

Kahraman, olaydan sonra maktul Oğuzhan Koyunsever'e tampon yaparak yardım etmeye çalıştığını da iddia etti.

Tutuksuz sanık Emrullah Aydınlı da hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara verdi.

- Olay

Merkez Meram ilçesindeki balık halinde 5 Şubat 2021'de iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı, Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i tutuklu bulunan 13 sanık hakkında dava açılmıştı.

