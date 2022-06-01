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Konya'da "Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme" eğitimi verildi

01.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da "Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme" eğitimi verildi

Konya'da "Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme" eğitim programı tamamlandı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, dünyanın teknolojiyle yeni bir medya alanına doğru ilerlediğini vurguladı.

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik bilinçlendirme konularının önemine dikkati çeken Onat, "Teknolojik gelişmeler dünyayı sınırları olmayan global bir köy haline getirdiği için dijital dünyadaki kapılarımız zorlanabilir. Bazen yoğun saldırılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Maalesef bu durum günümüzün bir gerçeğidir, bunu kabul etmeli gerekli önlemleri almalıyız." dedi.

Onat, bilişim alt yapılarının daha çok geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gibi eğitim programlarıyla bilinçlendirmeyi artırmalıyız. Basın işletmelerinde bilgi güvenliği ve siber güvenlik bilinçlendirme programları büyük önem arz ediyor. Teknolojinin sunduğu imkanlar gazetecilik mesleğinin icrasını kolaylaştırmış ve mecra çeşitliliğini artırmıştır. Bu imkanlar büyük riskleri de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla basın işletmelerimiz de büyük sorumluluk altında."

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise siber güvenlik kavramının dünya üzerinde geçerli olan kara, hava ve deniz ve özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı ortaya çıkan uzay savaş alanının ardından yeni dönemde beşinci bir savaş alanı olduğunu söyledi.

Bostancı, sadece askeri alanda değil, iş hayatında da siber güvenlik süreçlerini yönetecek insan kaynağının bilgi güvenliği konusunda farkındalıklarının ve niteliklerinin artırılmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürlüğü tarafından basın işletmelerimize yönelik hazırlanan ve Ajans olarak destek sağlamaktan memnuniyet duyduğumuz 'Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi Projesi'nin medya kuruluşlarımıza bu alanda önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Projenin, şehrimiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyor, projenin hazırlanmasında emek harcayan Basın İlan Kurumu'muza ve kıymetli vakitlerinizi ayırarak eğitimlere katılan siz değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

BİK Konya Şube Müdürü Ali Aktaş da programının siber dünya ve siber kavramlarını anlaşılması ve yaşama zenginlik katacak şekilde konumlandırılması noktasında yol gösterici bir eğitim olması temennisinde bulundu.

Program eğitimini tamamlayan katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

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