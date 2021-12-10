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Konya'da başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış ceset bulundu

10.12.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış ceset bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir evde, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlanmış halde ceset bulundu.

Boyacı Ali Mahallesi 90016 Sokak'ta, ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, başına çuval geçirilmiş ve elektrik kablosuyla bağlı olan bir erkek cesedi buldu.

Yapılan soruşturmada, cesedin Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi'ye (35) ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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