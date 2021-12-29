Konya'da belgesiz avlanan 8 kişiye ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetimlerde belgesiz avlandığı belirlenen 8 avcıya ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, jandarma ekiplerinin de desteğiyle yasa dışı kara avcılığına yönelik yaptığı denetim ve kontrollerde, 8 kişinin belgesiz avlandığını tespit etti.

Ekipler, denetimlerinde ele geçirilen yasak olduğu halde avlanıldığı belirlenen bir kara tavuk ve öter ardıç için de avcılara tazminat cezası uyguladı.

Avda kullanılan ruhsatsız 5 tüfeğe ise el konuldu.

