Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

Konya'da bıçaklanan kişi, sığındığı fırında hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (48) yaralandı.

Durmuş, yaralı halde yakınlardaki bir fırına sığındıktan sonra yere yığıldı.

İş yerindeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



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