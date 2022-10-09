YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

09.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

Konya'da bıçaklanan kişi, sığındığı fırında hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (48) yaralandı.

Durmuş, yaralı halde yakınlardaki bir fırına sığındıktan sonra yere yığıldı.

İş yerindeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da arıtma çamuru organik gübre oluyorKonya'da arıtma çamuru organik gübre oluyor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiVoleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
soruşturma

Konya Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
12:42
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:45
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.