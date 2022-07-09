Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, yabancı uyruklu H.L. (27) ve F. M. (22) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.L. hayatını kaybetti.
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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