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Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

01.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sahibiata Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Yasin S. (20) ile Suriye uyruklu A.H. (22) ve M.H. (18) arasında "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Yasin S. ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin arından taburcu edildi.

Polis, olayın şüphelileri olduğu öne sürülen A.H. ve M.H'yi gözaltına aldı.

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