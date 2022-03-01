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Konya'da bir evde kaçak üretilen 26 tüfek ele geçirildi

01.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir evde kaçak üretilen 26 tüfek ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada yasa dışı üretilen 26 av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ile tabanca şarjörleri ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde M.Ö'nün ikametinde arama yaptı.

Ekipler, evde yasa dışı üretildiği belirlenen 26 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 22 tabanca şarjörü ele geçirdi.

Silahlara el konulurken, hakkında işlem başlatılan şüpheli M.Ö, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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