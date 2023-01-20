YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da bir evden 3 kamyon çöp çıktı

Konya’da bir evden 3 kamyon çöp çıktı

20.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon çöp çıktı.

Şikayet üzerine harekete geçerek çöpleri temizleyen ve sokağı kötü kokudan kurtaran Meram İlçe Belediyesi ekipleri evde yalnız yaşadığını belirledikleri kişiyi de ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Aras Sokak’ta bulunan bir evden kötü kokular geldiği ihbarı alan Meram Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda tek başına yaşayan A.Ç.’nin oturduğu eve giden Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm odalarda çöp yığınlarıyla karşılaştı. Uzun süredir bekleyen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ile kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını temizleyen Meram Zabıtası ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Sokakta yaşayan vatandaşlar ise evden 3 kamyon çöp çıkarılması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, koku yayılmaya başlar başlamaz ihbarda bulunduklarını ve bu ihbarla Meram Belediyesi’nin hızlı bir şekilde müdahale ederek evi temizlediğini ifade ederek belediyeye ve ekiplere teşekkür etti. Evde tek başına yaşadığı tespit edilen A.Ç. ise temizlik çalışmalarının ardından ailesine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1460 sikke ele geçirildiKonya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1460 sikke ele geçirildi
Niğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldıNiğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldı
Kars'ta vinç sürücüsünün öldüğü trafik kazası kameraya yansıdıKars'ta vinç sürücüsünün öldüğü trafik kazası kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:43
Akşam
18:06
Yatsı
19:26
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.